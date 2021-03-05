Вашингтон, , 13:29 — REGNUM Компания Jeep представила видеотизер нового внедорожника Grand Wagoneer. Ролик с автомобилем размещён на официальном YouTube-канале автопроизводителя.

Стоит отметить, что это уже не первый тизер новой модели. В опубликованном сейчас видео сообщается, что Jeep Grand Wagoneer 2022 года будет представлен 11 марта в полдень по восточному времени. В продаже новинка появится летом 2021 года.

Внедорожник получит новую решетку радиатора с семью прорезями с заклепками. Причем эта решетка будет кардинально отличаться от той, что стоит у Grand Wagoneer.

Отмечается, что название «Wagoneer» будет расположено на верхней части хромированной решетки. Оптика будет несколько отличаться от той, что получил концепт модели.

Напомним, компания Jeep в честь своего 80-летия намерена выпустить Wrangler с гибридным двигателем. Модель получит три режима движения: комбинированный, бензиновый и полностью электрический.

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