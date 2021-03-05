Глава МИД Украины анонсировал открытие новых посольств и консульств
Киев, 5 марта, 2021, 13:39 — ИА Регнум. В 2021 году Украина откроет три новых посольства и три генеральных консульства в шести странах. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 5 марта во время онлайн-брифинга.
Mfa.gov.ua
Дмитрий Кулеба
Новые представительства Украины появятся в Гане, на Филиппинах, в Чили, Индии, Польше и Румынии.
«Новые представительства — это новые дополнительные возможности защищать интересы украинского государства, Украины, украинского бизнеса и украинских граждан», — добавил Кулеба.
Он также поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за поддержку инициатив министерства.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины заявил, что в стране могут разрешить гражданам иметь паспорта некоторых стран, но не России.