Киев, 5 марта, 2021, 13:39 — ИА Регнум. В 2021 году Украина откроет три новых посольства и три генеральных консульства в шести странах. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 5 марта во время онлайн-брифинга.

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба

Новые представительства Украины появятся в Гане, на Филиппинах, в Чили, Индии, Польше и Румынии.

«Новые представительства — это новые дополнительные возможности защищать интересы украинского государства, Украины, украинского бизнеса и украинских граждан», — добавил Кулеба.

Он также поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за поддержку инициатив министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины заявил, что в стране могут разрешить гражданам иметь паспорта некоторых стран, но не России.