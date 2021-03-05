Москва, , 13:31 — REGNUM Намерение российского правительства сократить заимствования в 2021 году обусловлено текущей конъюнктурой и бюджетными поступлениями. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 5 марта журналистам.

Представителя Кремля спросили, не связан ли план по сокращению заимствований с угрозой новых антироссийских санкций. Это связано с текущей конъюнктурой и бюджетными поступлениями, ответил Песков.

Он добавил, что власти ситуацию анализируют, делают о ней прогноз, составляют различные сценарии на случай непредвиденных действий оппонентов. Песков не стал говорить о том, одобрен ли план такого сокращения. Такой вопрос нужно задавать правительству, пояснил он.

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщило, что правительство РФ обсуждает возможное сокращение заимствований в текущем году с 3,7 трлн до 3,2 трлн рублей.

Читайте также: Bloomberg: Британия и США замышляют новые санкции против России