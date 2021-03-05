Ростов-на-Дону, 5 марта 2021, 13:25 — REGNUM Глава «Дом.РФ» Виталий Мутко назвал стоимость застройки старого аэропорта Ростова-на-Дону. По его словам, преображение территории составит 68 млрд рублей.
«Всего здесь запланировано 3,5 млн кв. метров недвижимости, в том числе 2,1 млн кв. метров жилья. Бюджет этой мега-стройки — 68 млрд рублей. 8 млрд рублей пойдут на строительство сетей, дорог, школ, поликлиник. По сути, речь идет о создании новой точки роста Ростовской агломерации», — написал Мутко в Instagram.
ИА REGNUM сообщало, что меморандум о привлечении инфраструктурных облигаций при застройке территории старого аэропорта Ростова-на-Дону ранее подписали в режиме онлайн донской губернатор Василий Голубев и глава «Дом.РФ» Виталий Мутко.
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