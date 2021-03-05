Кызыл, , 13:24 — REGNUM В Туве по данным Красноярскстата проживает 170,5 тыс. женщин, что составляет около 52,1% всего населения республики. Из них более половины живут в городах (55,4%), сообщили ИА REGNUMв пресс-центре службы статистики.

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Средний возраст прекрасной половины населения региона составил 31,7 года. При этом семь местных жительниц в 2019 году отметили 100-летний юбилей.

«В 2019 году 59,5 процента женщин, вступивших в брачный союз, находились в возрасте 21−30 лет. В возрасте моложе 21 года зарегистрировала брак 91 девушка, в возрасте 60 лет и старше — 8 женщин», — говорится в сообщении.

Среди женщин старше 15 лет работают 50,3%, при этом почти половина из них имеют высшее образование — 46,1%. Наиболее «женскими» в республике являются деятельность в сфере медицины и соцуслуг (76,5% от всех занятых), образования (73,3%), финансов и страхования, а также операций с недвижимостью (67,1%).

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