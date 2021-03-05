Тамбов, , 13:22 — REGNUM Футбольный клуб «Тамбов» начал погашать задолженность по зарплате перед игроками. Об этом 5 марта заявила гендиректор клуба Ольга Коновалова.

«От Российской премьер-лиги (РПЛ) деньги поступают — как было договорено, все так и происходит. Долги по зарплате начали гасить», — цитирует Коновалову ТАСС.

При этом она не назвала точные сроки погашения долгов перед бывшими футболистами клуба.

Ранее «Тамбов» из-за финансовых проблем мог сняться с чемпионата России. В межсезонье команду покинуло большинство футболистов, на смену которым пришли свободные агенты и игроки из других клубов РПЛ, взятые в аренду.

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