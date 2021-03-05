Евгений Цоц, 5 марта 2021, 14:09 — REGNUM В Москве на ВДНХ готовится открытие выставки «Мир тела». В англоязычной версии она имеет название Body Worlds. Организаторы обещают, что экспозиция изменит всю жизнь её посетителей. Содержание предельно шоковое — зрителям предлагается увидеть настоящие расчленённые тела людей.

Хаим Соломонович Сутин. Мальчик-мясник. 1920
Хаим Соломонович Сутин. Мальчик-мясник. 1920

По определению тех, кто проводит эту выставку, она носит научно-образовательный характер и отправляет зрителя в «путешествие», которое «позволяет понять сложную структуру» человеческого тела, «объясняет функциональность и взаимодействие отдельных систем и органов понятным для всех способом».

Создатель этого «искусства» — художник-патологоанатом Гюнтер фон Хагенс. Когда-то германская прокуратура установила, что трупы были получены им законным путём. Однако по этому поводу имеются сомнения и предположения, что часть композиции — наши бывшие соотечественники. Экспонаты перемещаются по всему миру, их могут изучать даже дети. В России установлен возрастной ценз 12+, однако конечное решение, в каком возрасте приводить ребёнка, остаётся за родителями. Проводятся даже отдельные экскурсии для школьных групп.

Гунтер фон Хагенс
Гунтер фон Хагенс
Túrelio

Реакция на выставку, по понятным причинам, очень неоднозначная. Однако критических откликов и возражений никто не замечает, запретов и ограничений добиться невозможно. Лояльны к такой «науке» и в мэрии Москвы, молчит и уважаемая Общественная палата Москвы и её могущественный Алексей Венедиктов, которых шоу из расчленёнки, в отличие от памятника Феликсу Дзержинскому, почему-то не задевает.

Обеспокоенные отзывы звучат в СМИ и социальных сетях.

«Один из экспонатов Body Worlds особенно впечатляет — это тело женщины на 8-м месяце беременности со снятой кожей и вскрытой брюшной полостью, в которой находится плод. У каждого, кто видит этот экспонат, возникает вопрос — кто эта женщина такая и что случилось с ней перед тем, как ее тело попало к фон Хагенсу и его ассистентам»,пишет портал bigpicture.ru.

На портале citizengo.org появилась петиция, обращённая к мэру Москвы Сергею Собянину, с требованием отказаться от проведения выставки.

«Мы считаем, что подобное глумление над человеческими телами неэтично и преступно, оно не должно поощряться властями, а в особенности — не должно демонстрироваться детям», — отмечают авторы.

«Эта выставка — что-то «за гранью», даже сложно комментировать весь этот откровенный сатанизм. Наш юрист направит жалобу в прокуратуру, дружественные организации будут также направлять депутатские запросы. Нельзя оставлять это просто так. […] На этой выставке в Москве посетителей будут «приветствовать» законсервированные трупы людей и животных со снятой кожей и выставленными напоказ внутренними органами»,цитирует слова кандидата исторических наук, директора Центра геополитики Института фундаментальных и прикладных исследований МосГУ Ольги Четвериковой газета «Новые Известия».

Выставка Гунтера фон Хагенса
Выставка Гунтера фон Хагенса
Цитата из видео на YouTube

По мнению директора Центра, в мероприятии усматриваются признаки преступления по ст. 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»).

«В канун Великого поста в самом сердце России — Москве, неподалеку от павильона «Союзмультфильма» открывается «научно-познавательная» выставка мертвых китайцев, киргизов и, возможно, русских из Новосибирска, с которых содрали кожу и заставили танцевать, совокупляться, играть в футбол, делать мостик и кататься на велосипедах»,пишет РИА «Катюша».

Стоит отметить важный нюанс. На сайте организаторов говорится, что выставка прошла этическую экспертизу. Правда, не в России, а в США.

«Перед проведением выставок BODY WORLDS в США в 2004 и 2017 годах комитет, состоящий из богословов, специалистов по этике, медицинских экспертов, ознакомился с содержанием выставки. Под надзором Калифорнийского научного центра в Лос-Анджелесе комиссия подписала «Этическое обозрение», — объясняется в сообщении на сайте проекта.

Выставка Гунтера фон Хагенса
Выставка Гунтера фон Хагенса
Цитата из видео на YouTube

Почему бы экспертизу не провести и в России? Если американским медицинским экспертам мы можем довериться, то их богословам, а уж тем более «специалистам по этике» доверять не следует.

И особенно хочется обратиться к мэру Москвы Сергею Собянину. Раз уж вы решили бороться с расколом в обществе, отменив дискуссию о памятнике на Лубянской площади, придерживайтесь этой линии и в других вопросах. Какие требуются слова или действия, чтобы увидеть запредельную суть мероприятия?