Сеул, , 13:28 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали небольшой рост уровня поддержки политики главы государства. Об этом 5 марта сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Gallup Korea.

Согласно результатам опроса, проведенного со 2 по 4 марта среди 1002 человек старше 18 лет, уровень поддержки политики президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина составил 40%, что на 1% больше, чем на прошлой неделе.

Не одобряют деятельность главы государства 51% опрошенных, что на 1% меньше, чем неделю назад.

Уровень поддержки правящей Демократической партии «Тобуро» сократился на 4%, до 32%, а оппозиции «Сила народа», напротив, вырос на 1%, до 24%.

Между тем, уровень поддержки партии Справедливости составил 7%, Народной партии — 4%, Открытой демократической партии — 2%.