Москва, 5 марта, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Российская сторона уже в скором времени опубликует стоп-лист граждан США, который станет ответом на введённые Вашингтоном антироссийские санкции из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Здание МИД России

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На вопрос о том, долго ли Россия будет ждать с ответом на подобные шаги со стороны Вашингтона, Захарова подчеркнула, что работа уже ведётся.

«Почему вы думаете, что мы ждем? Никто не ждет, — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства. — Они ввели какие-то стоп-листы, мы ввели стоп-листы, либо проинформировали их, либо ответили на их вопросы».

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«Но учитывая, как они себя ведут сейчас, как они опубликовали сразу все эти списки, я думаю, что мы их скоро порадуем, работа ведётся, — добавила дипломат. — Учитывая их подход к тому, чтобы придать всему этому такое феерическое информационное измерение, мы их тоже, как у нас любят говорить, услышали, восприняли».

Как сообщало ИА REGNUM, на днях США и Евросоюз ввели санкции по «делу Навального» в отношении ряда российских высокопоставленных должностных лиц. В списке оказались глава СКР Александр Бастрыкин, командующий Росгвардией Виктор Золотов, генпрокурор РФ Игорь Краснов, глава ФСИН Александр Калашников.