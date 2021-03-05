В МИД России готовят ответный стоп-лист граждан США
Москва, 5 марта, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Российская сторона уже в скором времени опубликует стоп-лист граждан США, который станет ответом на введённые Вашингтоном антироссийские санкции из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
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На вопрос о том, долго ли Россия будет ждать с ответом на подобные шаги со стороны Вашингтона, Захарова подчеркнула, что работа уже ведётся.
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Как сообщало ИА REGNUM, на днях США и Евросоюз ввели санкции по «делу Навального» в отношении ряда российских высокопоставленных должностных лиц. В списке оказались глава СКР Александр Бастрыкин, командующий Росгвардией Виктор Золотов, генпрокурор РФ Игорь Краснов, глава ФСИН Александр Калашников.