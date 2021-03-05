Кишинёв, , 13:26 — REGNUM В Молдавии с 5 марта лицам, въезжающим страну, необходимо в течение 14 дней находиться в самоизоляции. Об этом говорится в обнародованном постановлении Национальной комиссии общественного здоровья.

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Сообщается, что с сегодняшнего дня въезжающим в страну нужно будет подписать декларацию об ответственности за соблюдение мер самоизоляции. Правило не распространяется на тех, кто не более, чем за 72 часа до пересечения границы сдал тест на коронавирус и получил отрицательный результат, а также на тех, кто прошел полный курс вакцинации от COVID-19.

Также нововведение не распространяется на обслуживающий персонал международного транспорта, дипломатов, лиц, путешествующих по состоянию здоровья, и тех, кто проезжает транзитом.

Согласно постановлению, режим самоизоляции можно прекратить через десять дней, если будет пройден тест на коронавирус, и он покажет отрицательный результат.

Напомним, в Молдавии растут темпы распространения коронавируса. В правительстве страны обсуждают введение новых карантинных мер.

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