Москва, , 13:20 — REGNUM Главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина внесли в санкционный список ЕС в восьмой раз. Об этом сам председатель ведомства заявил в ходе заседания коллегии.

«Записали в восьмой раз в невыездные — ну, сколько можно терпеть? Хорошо, что продолжается сотрудничество с Интерполом, поддерживаются контакты с коллегами из других стран, но обидно немного за державу», — сказал Бастрыкин.

Ранее в сакнционный список ЕС попали председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор РФ Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников.