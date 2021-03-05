Мурманск, , 13:20 — REGNUM Печенгский районный суд Мурманской области вынес приговор капитану затонувшего судна «Юбилейный ЯМЗ». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе транспортной прокуратуры, судоводитель допустил нарушения правил безопасности и эксплуатации маломерного судна, что стало причиной гибели трех человек.

«17.10.2020 при следовании по акватории Баренцева моря в районе мыса Кекурский полуострова Рыбачий по направлению в залив Вайда Губа не обеспечил контроль скорости и безопасное расстояние в условиях сильного ветра. В результате этого судно столкнулось со скалистым грунтом береговой линии, перевернулось и затонуло, 7 человек спаслись, 3 погибли», — говорится в сообщении ведомства.

Суд признал мужчину виновным в нарушении правил безопасности и приговорил его к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также запретил заниматься деятельностью, связанной с движением и эксплуатацией морского транспорта и иного водного транспорта сроком на 2 года.