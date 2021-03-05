Черкесск, , 13:16 — REGNUM В Карачаево-Черкесии в ближайшие годы будут созданы три тысячи новых рабочих мест. Только в 2021 году при реализации крупных инвестпроектов будут трудоустроены 1000 человек. Большинство рабочих мест создается в агропромышленном комплексе. Еще 2000 вакансий будут открыты к 2024 году, сообщил глава республики Рашид Темрезов.

Одним из предприятий, на котором будет создано до 500 мест, станет производство мяса овец, проект которого осуществляется на базе Черкесского мясокомбината группой компаний «Дамате». Старт проекту уже дан.

«Мы в кратчайшие сроки получим почти пять сотен рабочих мест и налоговые поступления в республиканский бюджет», — написал Темрезов в своем Instagram.

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