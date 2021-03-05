Москва, , 13:14 — REGNUM Московский городской суд признал законным административный арест на 15 суток журналиста и муниципального депутата Ильи Азара, сообщили 5 марта в пресс-службе суда.

«Постановление изменено в части указания даты совершения правонарушения. В остальной части постановление оставлено без изменения», — сообщили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Тверской суд Москвы арестовал журналиста на 15 суток, признав виновным в «повторном нарушении правил шествия, митинга или пикетирования». Также ему был назначен штраф в размере 150 тыс. рублей.

Напомним, Азар дважды с помощью своей страницы в Facebook призывал к участию в несогласованных акциях 12 марта и 13 июля 2020 года в Москве против изменений в Конституцию РФ, а также в поддержку советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова.

Экс-корреспондент газет «Коммерсантъ» и «Ведомости», а в настоящее время советник главы госкорпорации «Роскосмос» Иван Сафронов был задержан и арестован в июле 2020 года по делу о госизмене, своей вины он не признает.