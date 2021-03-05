Анкара, , 13:15 — REGNUM Состояние здоровья военных, пострадавших в Турции в результате крушения вертолета, — хорошее. Об этом, как передает турецкое новостное агентство Hürriyet, заявил 5 марта министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на пресс-конференции.

Напомним, 4 марта в полдень военный вертолет Eurocopter EC725 Cougar,принадлежащий командованию сухопутных войск Турции, упал возле горы Немрут в окрестностях деревни Чекмедже в Татванском районе Битлиса. В результате инцидента погибли 11 турецких военнослужащих, в том числе командир корпуса генерал-лейтенант Осман Эрбаш, двое получили ранения.

Тела погибших солдат были доставлены в Элязыг утром и размещены в морге городской больницы Фатхи Секин. После завершения подготовки к поминальной церемонии тела солдат были доставлены в аэропорт в Элязыге.

Акар, который присутствовал на поминальной церемонии, сделал заявления перед отъездом из Элязыга.

«Генерал-лейтенант Осман Эрбаш был нашим дорогим другом. К сожалению, вчера мы его потеряли в результате несчастного случая. Всех нам очень жаль. Местные врачи нам очень помогают. Состояние раненых сейчас хорошее и находится под контролем», — отметил он.