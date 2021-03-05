Бишкек, , 13:11 — REGNUM Постановление о ликвидации государственной службы Киргизии по борьбе с экономическими преступлениями подписал премьер-министр республики Улукбек Марипов, сообщили в пресс-службе правительства.

В правительстве объяснили принятое решение тем, что финансовая полиция выполняла только карательную функцию и не принимала меры по реализации своих задач.

В число функций ведомства входило обеспечение внутренней экономической безопасности и интересов предпринимателей. В качестве доказательства низкой эффективности службы приводятся данные по объему теневой экономики.

По данным правительства, уровень теневой экономики составляет 130 млрд сомов ($1,52 млрд), или 23,6% валового внутреннего продукта (ВВП). Кроме того, со стороны бизнеса неоднократно предъявлялись претензии о незаконном вмешательстве в предпринимательскую деятельность.