Москва, , 13:10 — REGNUM В Кремле надеются, что призывы США ввести санкции против российского бизнеса останутся лишь на страницах прессы. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Во-первых, еще никто не ввел санкции против российских бизнесменов. Мы, конечно, все-таки надеемся на то, что, скажем так, подобные безумные позывы все-таки останутся только на страницах СМИ и не найдут, скажем так, живительной почвы в американском истеблишменте», — сказал Песков.

По его словам, в этой связи вряд ли уместны гипотетические рассуждения на данный счёт.

Песков также призвал смотреть, как будет развиваться данный сценарий в дальнейшем.