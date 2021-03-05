Оренбург, , 13:10 — REGNUM В Оренбургской области обнаружен автомобиль, который был угнан 6 марта 2014 года на территории Новосибирска. Полицейские вернули машину владельцу, что стало для 55-летней жительницы Новосибирска подарком накануне международного женского праздника, сообщает пресс-служба УМВД по Оренбуржью.

Похищенный автомобиль задержан на КПП «Сагарчин» при въезде на территорию России из Казахстана. За рулем находился гражданин Казахстана, а документы на транспорт имели признаки подделки.

В ходе проверки сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Акбулакскому району установили, что 26-летний житель соседнего государства приобрел иномарку в августе 2015 года. Автотехническая экспертиза показала, что на транспортном средстве ранее был иной идентификационный номер. Машина числилась в розыске.