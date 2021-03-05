Москва, , 13:09 — REGNUM В вопросе введения новых санкций власти США исходят из голословного обвинения в адрес России о том, что в РФ якобы имеется химическое оружие. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно же, мы понимаем, что исходя из того механизма, который задействован, например, в Вашингтоне, там анонсируется вторая часть санкций. При этом Вашингтон исходит абсолютно из безосновательного и голословного обвинения России в том, что якобы на ее территории, опять же якобы, имеется химическое оружие», — сказал Песков.

По его словам, никаких реальных данных на этот счёт «нет и не может быть», поскольку РФ уже давно уничтожила все запасы химического оружия, и все связанные с этой сферой программы, которые «могут хоть как-то ассоциироваться с производством химического оружия», были свернуты в соответствии с обязательствами по Конвенции о запрещении химического оружия.

Песков подчеркнул, что российские власти прорабатывают ряд сценариев, чтобы «наилучшим образом обеспечить и защитить интересы нашей страны, наших граждан и нашего бизнеса».