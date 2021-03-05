Калуга, 5 марта 2021, 13:07 — REGNUM Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев поздравил жительниц областного центра с наступающим праздником. Пресс-служба городской думы Калуги приводит полный текст обращения.
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Калужанок поздравили с 8 Марта
«Дорогие калужанки!
Примите самые искренние поздравления с наступающим Международным женским днем — 8 марта!
Во все времена женщина олицетворяет собой красоту, доброту, семейное счастье, благополучие и любовь. Мы благодарны вам за вашу поддержку, за надежду, которую вселяете в наши сердца, за ежедневную заботу и внимание.
В наши дни женщины не только матери и любящие жены, они своими делами доказывают, что экономика, политика, управление и многие другие области, покорились их таланту и трудолюбию.
От всего сердца желаю вам счастья и благополучия, пусть чаще на ваших лицах появляется улыбка, а мир вокруг вас становится светлее, уютнее и добрее.
Будьте всегда любимы и пусть каждый день вас окружают забота и тепло близких! С праздником!».
Международный женский день - праздничная дата более чем в 30 странах, в том числе и на постсоветском пространстве. Изначально задумывался как день солидарности всех женщин в мире в борьбе за равные права.
Предпосылкой появления праздника стало выступление женщин Нью-Йорка в 1909 году с требованием получения прав голосовать на выборах и равной оплаты труда. Год спустя идею поддержала немецкая социалистка Клара Цеткин. Они предложили утвердить праздник, который продвигал идею равноправия женщин во всем мире.
Предпосылкой появления праздника стало выступление женщин Нью-Йорка в 1909 году с требованием получения прав голосовать на выборах и равной оплаты труда. Год спустя идею поддержала немецкая социалистка Клара Цеткин. Они предложили утвердить праздник, который продвигал идею равноправия женщин во всем мире.