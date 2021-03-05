Калуга, 5 марта, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев поздравил жительниц областного центра с наступающим праздником. Пресс-служба городской думы Калуги приводит полный текст обращения.

«Дорогие калужанки!

Примите самые искренние поздравления с наступающим Международным женским днем — 8 марта!

Во все времена женщина олицетворяет собой красоту, доброту, семейное счастье, благополучие и любовь. Мы благодарны вам за вашу поддержку, за надежду, которую вселяете в наши сердца, за ежедневную заботу и внимание.

В наши дни женщины не только матери и любящие жены, они своими делами доказывают, что экономика, политика, управление и многие другие области, покорились их таланту и трудолюбию.

От всего сердца желаю вам счастья и благополучия, пусть чаще на ваших лицах появляется улыбка, а мир вокруг вас становится светлее, уютнее и добрее.

Будьте всегда любимы и пусть каждый день вас окружают забота и тепло близких! С праздником!».