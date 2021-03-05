Москва, , 13:07 — REGNUM Прогноз продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) о падении производства пшеницы в России в 2021 году на 7 млн тонн выглядит необоснованно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 марта заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

«Прогноз ФАО о падении производства пшеницы в России в 2021 году на 7 млн тонн выглядит необоснованно. В качестве основной причины сокращения производства пшеницы в России ФАО называет засушливость, — сказала Рамазанов. — Период посева яровой пшеницы в России был достаточно благоприятным, и хозяйства успели засевать запланированные посевные площади полностью. Кроме того, очевидно, что говорить о засушливости пока рано. Зима 2021 года в основных регионах производства пшеницы была достаточно снежной, что может обеспечить не только защиту от морозов, но и влажность почвы на длительный период».

Как полагает Рамазанов, наиболее вероятной причиной некоторого сокращения производства и экспорта пшеницы из России может выступать пандемия.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Россия в январе 2021 года экспортировала 2,177 миллиона тонн пшеницы, что на 25,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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