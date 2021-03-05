Москва, 5 марта, 2021, 13:06 — ИА Регнум. В Госдуме сообщения о возможности введения антироссийских санкций США и Великобританией за применение химоружия расценили как «новый провокационный вброс против Москвы», передает корреспондент ИА REGNUM 5 марта.

Duma.gov.ru Леонид Слуцкий

«На российской территории нет химического оружия. Что касается санкций, то они предлагаются исключительно ради санкций и продолжения демонизации России в мировом информационном пространстве. Если введут, уверен, ответим. Принцип взаимности никто не отменял, не устаю это повторять», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Он обратил внимание на то, что подобные инсинуации появились ровно 5 марта в 75-летнюю годовщину Фултонской речи Черчилля, разделившей мир на два лагеря и положившей начало холодной войне.

«Очевидно, что с тех пор мало что изменилось. Россию продолжают пытаться сдерживать, объявляют своим геополитическим врагом», — отметил парламентарий.

США и Великобритания не намерены отказываться от политики санкций в отношении России, Вашингтон и Лондон обсуждают дополнительные ограничительные меры за якобы использование Москвой химического оружия, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.