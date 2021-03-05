Москва, 5 марта 2021, 13:06 — REGNUM Председатель Московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко не считает цветы самым бесполезным подарком на 8 Марта. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM данные опроса Superjob, она отметила:
Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что цветы в качестве подарка к 8 Марта занимают первое место как среди желанных, так и среди бесполезных подарков, выяснилось по итогам опороса опроса Superjob.
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