Новосибирск, 5 марта 2021, 13:04 — REGNUM Английские термины не должны заменять русские. Такое мнение 5 марта высказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе всего посещения лаборатории математического центра Новосибирского государственного университета (НГУ).
Поводом для дискуссии на эту тему стало слово «воркшоп». Подготовку к этому масштабному мероприятию как раз во время визита российского премьер-министра обсуждали сотрудники и учащиеся центра.
Мишустин уточнил, сказав, что «Российское название воркшопа — семинар». По мнению премьер-министра, оно более звучное и более настраивает на фундаментальные исследования. Вдовин объяснил, что эта мастерская ориентирована на обучение в деятельности.
В итоге стороны сошлись на компромиссном названии «математическая мастерская».