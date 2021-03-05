Новосибирск, , 13:04 — REGNUM Английские термины не должны заменять русские. Такое мнение 5 марта высказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе всего посещения лаборатории математического центра Новосибирского государственного университета (НГУ).

Поводом для дискуссии на эту тему стало слово «воркшоп». Подготовку к этому масштабному мероприятию как раз во время визита российского премьер-министра обсуждали сотрудники и учащиеся центра.

«Воркшоп — это мастерская, в которой мы обучаем студентов и школьников исследовательской работе», — пояснил директор центра Евгений Вдовин.

Мишустин уточнил, сказав, что «Российское название воркшопа — семинар». По мнению премьер-министра, оно более звучное и более настраивает на фундаментальные исследования. Вдовин объяснил, что эта мастерская ориентирована на обучение в деятельности.

«Тогда нужно говорить мастерская. Я только за то, чтобы английские термины не закрывали [русские]», — приводит ТАСС слова Мишустина.

В итоге стороны сошлись на компромиссном названии «математическая мастерская».