Воронеж, , 13:04 — REGNUM Первый заместитель председателя Воронежской городской думы Александр Провоторов отправлен под домашний арест. Меру пресечения вице-спикеру гордумы избрал 5 марта Ленинский суд Воронежа, сообщили в суде.

Провоторов, который подозревается по ч.3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), отправлен под домашний арест до 3 мая.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о задержании Провторова стало известно накануне, 4 марта. Его подозревают в мошенничестве на выборах в гордуму в 2020 году — он, якобы, обещал за вознаграждение помочь получить мандат одному из кандидатов. Отметим, что ранее по похожему обвинению был задержан и отправлен под домашний арест теперь уже бывший вице-мэр Воронежа Юрий Бавыкин.

Александр Провоторов депутат гордумы четырёх созывов. В 2020 году был избран по округу №9 Воронежа, является членом фракции «Единая Россия» в Воронежской городской думе.

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