Киев, 5 марта, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Президента Украины Владимира Зеленского на возможных выборах главы государства поддержали бы в первом туре 22,5% жителей страны. В конце февраля 2021 года этот показатель составлял 23,1%. Об этом сообщила пресс-служба социологической группы Рейтинг, опубликовав 5 марта результаты исследования на своём официальном сайте.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

Согласно результатам опроса за ближайшего конкурента Зеленского — бывшего президента Украины Петра Порошенко готовы проголосовать 14,6% жителей Украины, а за сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Юрия Бойко — 11,6%.

В рейтинге доверия также лидирует Зеленский — 43% опрошенных ему доверяют и 55% — не доверяют, Петру Порошенко доверяют и не доверяют 28% и 70% соответственно, а Бойко — 24% и 59%.

В случае выборов в Верховную раду Украины пропрезидентская партия «Слуга народа» могла бы взять 19,5% голосов определившихся избирателей. Далее идут «Европейская солидарность» — 14,7%, ОПЗЖ — 14,3%, «Батькивщина» — 12,3%. 5%-й барьер для прохождения в парламент теоретически могли бы преодолеть партии: «Сила и честь», «Украинская стратегия Гройсмана» и «Радикальная партия».

Опрос проводился 2−3 марта 2021 года. Всего было опрошено 2,5 тыс. совершеннолетних жителей подконтрольной Украине территории.

Напомним, ранее центр «Социальный мониторинг» сообщил, что президентский рейтинг потенциальных кандидатов от партии ОПЗЖ не упал, несмотря на персональные санкции, введённые против представителей данной партии властями Украины.