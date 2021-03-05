Улан-Удэ, , 13:01 — REGNUM Израиль и Бурятия могут сотрудничать в сфере солнечной энергетики. Об этом заявил 5 марта посол еврейского государства в России Александр Бен Цви в ходе своего визита в республику, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

«Мы были пионерами использования солнечной энергии. У нас сейчас ни одно здание не получает разрешения на заселение людей без того, чтобы на крыше не установили солнечные коллекторы, в основном для обогрева воды», — отметил он в ходе встречи с главой региона Алексеем Цыденовым.

Кроме того, потенциально привлекательными для сотрудничества дипломат назвал отрасли сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых. В любом случае, как обещал Бен Цви, сферы сотрудничества будут найдены.

В свою очередь глава республики предложил израильтянам приезжать на Байкал в качестве туристов, а также инвестировать в развитие гостиничного фонда в Бурятии. Также он предложил рассмотреть возможность взаимодействия в сфере медицины, упомянув о создании здесь Центра ядерной медицины.