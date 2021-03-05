Санкт-Петербург, , 13:08 — REGNUM Организаторы подпольного казино в центре Петербурга — в квартире муниципального депутата Олега Калядина — получили условные сроки. Об этом сообщили в городской прокуратуре.

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Олег Калядин на тот момент состоял в «Единой России», был советником спикера Заксобрания, секретаря регионального отделения «ЕР» Вячеслава Макарова, возглавлял МО «Введенский» на Петроградской стороне, которую считают политической «вотчиной» Макарова.

Калядина быстро исключили из «Единой России», убрали из советников, он ушел из «Введенского», но в фигуранты уголовного дела, так и не попал — по-видимому, просто ничего не знал о казино на собственной жилой площади.

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Зато суд признал виновными в организации подпольного казино на Кронверкском проспекте — по ч. 2 ст. 171.2 — администратора Елену Крупенникову, крупье Юлиану Соколову и Кирилла Бабича и даже охранника Виталия Нехвядовича.

Суд установил, что именно они организовали проведение азартных игр, в заведении было 12 игровых автоматов, четыре стола для карточных игр, включая покер, а также рулетка. Фигуранты установили видеокамеры, чтобы посторонние не попали в казино, и принялись вести информационную кампанию, зазывая граждан через СМС-рассылки и звонки.

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Суд приговорил Крупенникову к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года и штрафом в 80 тыс. рублей, Соколову и Бабича — к 1 году 3 месяцам лишения свободы условно каждого с испытательным сроком в 1 год 3 месяца и штрафом в 70 тыс. рублей, а Нехведович — к 1 году 2 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 2 месяца и штрафом в 40 тыс. рублей. Приговор пока в законную силу не вступил.

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