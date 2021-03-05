Минск, , 13:03 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на появившиеся сообщения о том, что у него якобы имеется свой личный дворец. Об этом 5 марта сообщает агентство БелТА.

«Александр Лукашенко отреагировал на вбросы, что у него якобы есть какой-то личный дворец. Он пообещал, что если кто-то что-то сможет найти в этом плане, то глава государства обязательно пригласит туда СМИ и публично покажет», — говорится в материале корреспондентов агентства.

«Я у своего государства ничего не украл, не взял», — также добавил белорусский лидер.

Кроме того, он указал, что оппоненты властей Белоруссии предпринимают все возможные усилия для того, чтобы сломать страну и их главной целью, по мнению Лукашенко, является президент республики.

«Им надо сломать, а нам надо выстоять, и мы это сделаем», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее просьбу о выдаче бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской направила властям Литвы белорусская генеральная прокуратура.