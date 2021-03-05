Ярославль, 5 марта, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Видовая площадка перед «Домом губернатора» в Ярославле может обрушиться из-за тяжести скопившегося там снега. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» рассказал ярославский краевед Дмитрий Колчин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница Дмитрия Колчина «Вконтакте» Видовая площадка на Волжской набережной в Ярославле

«Про не чищенные улицы в городе много уже написано. В данном случае хочу обратить внимание на участок, набережной, который очищен от снега, но этот снег навален горой на объект культурного наследия федерального значения «Площадка видовая (1848−1849гг.), Ансамбль дома губернатора» — напротив Ярославского художественного музея. Данный объект и так находится под угрозой обрушения из-за износа несущих балок, а тут еще подбросили пару тонн снежку для нагрузочки. Что на этот счет скажет департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области?», — пишет Дмитрий Колчин.

Специалисты департамента охраны объектов культурного наследия региона ответеили краеведу в социальной сети:

«Объект действительно входит в список объектов культурного наследия, полномочия по государственной охране которых осуществляет Министерство культуры Российской Федерации. Необходимо обращаться в Управление Минкультуры России по ЦФО».

Реакция специалистов несколько удивила ярославцев. Ведь Минкульт далеко, а памятник федерального значения здесь, в Ярославле. Стоит отметить, что сама площадка уже несколько лет закрыта из-за ветхого состояния.