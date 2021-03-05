Москва, , 13:01 — REGNUM Чтобы во время длительной поездки не устать за рулём, перед ней стоит хорошо выспаться и выезжать не слишком рано и не слишком поздно, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов «СберЗдоровье».

Также, по мнению экспертов, во время длительных автопутешествий необходимо делать небольшие остановки, а музыку лучше слушать не слишком быстрого темпа, но и не слишком медленного. Много пить кофе также не следует.

Худший вариант для поездки — понедельник. Если перед этим в выходные водитель выспится, то он нарушит тем самым привычный режим сна. Но не стоит также накануне ложиться спать слишком поздно. Эксперты не советуют смотреть перед поездкой перед сном телевизор и не пользоваться сотовым. И уж тем более не следует употреблять в ночь перед поездкой спиртные напитки.

Также эксперты советуют прежде чем тронутся тщательно отрегулировать положение сиденья водителя и рулевого колеса для максимально удобного положения.

Ранее стало известно, что более 70% российских граждан на мартовских выходных намерены отправится в путешествие на автомобиле. Около 33% респондентов поедут к родственникам в соседний регион, а 22% — на дачу. Порядка 13% граждан отправятся в автопутешествие и около 4% — в тур по Золотому кольцу.

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