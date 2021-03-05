Подгорица, , 12:59 — REGNUM Немецкая национальная авиакомпания Lufthansa возобновит полеты из Мюнхена и Франкфурта в Тиват, сообщили в компании «Аэропоты Черногории» после переговоров представителей авиакомпании и черногорской стороны.

Первый рейс в этом сезоне между Тиватом и Мюнхеном будет осуществлен в субботу, 22 мая, а сообщение между Тиватом и Франкфуртом будет открыто в воскресенье, 23 мая. Рейсы будут выполняться раз в неделю.

Напомним, что первый самолет Lufthansa приземлился в Тивате 13 апреля 2019 года, и после очень успешного сотрудничества самолеты этой компании перестали летать в Черногорию из-за пандемии коронавируса.