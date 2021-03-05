Москва, , 12:59 — REGNUM Новые договоренности стран-участниц ОПЕК+ стали неожиданностью для рынков, причем очень приятной, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Эксперты, аналитики и участники рынка ожидали, что уже с апреля ежедневная добыча нефти будет увеличена на 1,5 млн баррелей в сутки.

Однако этого не случилось, к тому же Саудовская Аравия пока будет придерживаться добровольного моратория в формате сокращенной добычи на 1 млн баррелей в сутки.

Позиции Саудовской Аравии и России в ОПЕК+ на сегодняшний день самые весомы. Именно от этих стран зависит успешная балансировка рынка.

Принятое 4 марта решение вдохновило рынок, нефть в моменте подорожала на 5% и движется семимильными шагами к отметке $70 за баррель Brent.

Сегодня, 5 марта, к 12:00 по мск она уже достигла уровня $68. Это значит, что мировая экономика верит в повышении деловой активности.

Текущая ситуация очень выгодна для России и особенно Саудовской Аравии, чей бюджет очень зависим от конъюнктуры нефтяного рынка.

Рубль мог бы укрепляться еще более смелыми темпами, но нашим друзьям и партнерам в США и Великобритании снова не дает покоя идея введения новых санкций, причем в этом списке упоминается российский госдолг.

Это обстоятельство и сдерживает укрепление рубля. С другой стороны, это отличный подарок для Минфина РФ: очень дорогая нефть и слабый рубль — просто мечта для смелого исполнения бюджета.

Если нефть превысит отметку $70, а разговоры о санкциях поутихнут то, вероятно, можно будет увидеть доллар на отметках 70−72 рублей», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ОПЕК+ решила, что Россия и Казахстан могут нарастить добычу нефти в апреле. РФ прибавит добычу на 130 тыс. баррелей в сутки, а Казахстан — на 20 тыс. баррелей.

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