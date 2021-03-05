Уфа, , 13:00 — REGNUM Грузовик КамАЗ столкнулся с тепловозом в Башкирии. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло 5 марта на железнодорожном переезде в Аургазинском районе.

КамАЗ, под управлением 23-летнего мужчины, столкнулся с тепловозом на 107 км автотрассы Дарьино — Узеган. Водитель грузовика получил травмы и был доставлен в медучреждение.

По предварительной информации, грузовик выехал на переезд в тот момент, когда ему горел запрещающий сигнал светофора.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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