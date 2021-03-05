Анкара, , 13:03 — REGNUM Власти Турции до 15 апреля продолжат требовать отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус от прибывающих пассажиров. Такое сообщение опубликовано 5 марта на странице посольства России в Турции в соцсети Facebook.

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Все прибывающие в Турцию по земле, морю или воздуху должны представить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до поездки в страну. Требование распространяется на пассажиров старше шести лет.

«По уточненной информации турецких властей, это требование будет действовать до 15 апреля 2021 года», — говорится в сообщении.

Без результатов теста пассажиров не пустят в самолёт, исключение сделают для транзитных и трансферных пассажиров. Требование действует в Турции с 30 декабря 2020 года.

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