Москва, , 12:58 — REGNUM В России 11 марта операторы фиксированного беспроводного доступа в интернет отключат свои сети из-за окончания срока действия разрешения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) на использование частот в диапазоне 3,4−3,6 ГГц. Об этом 5 марта сообщает РБК со ссылкой на несколько участников рынка.

Десятого марта 2011 года компании, использовавшие на тот момент частоты в указанном диапазоне, получили право на 10 лет использовать их для предоставления беспроводного фиксированного доступа в интернет.

В диапазоне 3,4−3,6 ГГц работают в том числе Freshtel («дочка» «Ростелекома»), Golden Telecom (объединился с «ВымпелКомом»), «Неоспринт» («дочка» «МегаФона»), «Престиж-Интернет» (был присоединен к «ЭР-Телеком Холдингу»).

По словам одного из источников, операторы обсуждали продление срока действия разрешения на первом заседании ГКРЧ в 2021 году, однако мероприятие до сих пор не состоялось.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года стало известно, что российских операторов связи могут обязать использовать только отечественное оборудование для построения сотовых сетей 5G в миллиметровом диапазоне (выше 24 ГГц). Речь идёт об оборудовании из Единого реестра российской радиоэлектронной продукции. По словам представителя «Ростелекома», задачу строить сеть 5G на отечественном оборудовании поставило правительство РФ.

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