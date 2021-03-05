Кишинёв, , 12:59 — REGNUM В Молдавию доставили первую партию вакцины COVID-19, поставленную в рамках программы COVAX. Об этом президент республики Майя Санду сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

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Глава республики встречала партию вакцины в аэропорту в ночь на 5 марта. Она сообщила, что в страну привезли 14 400 доз препарата от британской компании AstraZeneca.

«Сегодня в Молдавию прибыла первая партия бесплатной вакцины через платформу COVAX. Мы первая страна в Европе, получившая вакцину благодаря этой инициативе», — написала Санду.

Она отметила, что будет работать на тем, чтобы все жители страны могли бесплатно получить разные виды вакцин от COVID-19.

Стоит отметить, что вакцину от COVID-19 в Кишинёв на этой неделе также привезли из Румынии. Молдавии безвозмездно предоставили 21 тыс. доз препарата.

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