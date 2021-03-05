Санкт-Петербург, , 13:02 — REGNUM Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу принято к своему производству уголовное дело, возбужденное органами МВД в отношении 49-летней женщины, которая избила 98-летнюю блокадницу Ленинграда, за которой ее наняли ухаживать. Об этом 5 марта сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Информация о том, что на 98-летнюю жительницу Петербурга подняла руку сиделка, поступило от родственницы пострадавшей бабушки 27 февраля. Женщина рассказала, что накануне сиделка находилась в пьяном состоянии и угрожала убить ее пожилую родственницу, не давая блокаднице позвонить и позвать на помощь.

На помощь пришли соседи, которые услышали крики старушки и вызвали полицию. Потерпевшую госпитализировали в больницу в удовлетворительном состоянии. По данным СМИ, из-за побоев у нее диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы, ссадины. Также после избиения блокадница оглохла на одно ухо.

Как выяснилось, насилие к подопечной 49-летняя женщина применила уже на следующий день после того, как приступила к работе. Причиной конфликта послужил вопрос пенсионерки, купила ли сиделка ей шампунь на выданную ей тысячу рублей. Вопрос сиделке не понравился, тем более, она уже была к этому моменту пьяна.

Отметим, что потерпевшая петербурженка пережила блокаду Ленинграда, в годы Великой Отечественной войны она работала массажисткой в госпитале для раненых бойцов.

В отношении сиделки возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»). По Уголовному кодексу РФ обвиняемой грозят обязательные работы на срок до 480 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет.

«В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего, также будет дана юридическая квалификация действиям подозреваемой, решен вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении ей обвинения», — уточнили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.