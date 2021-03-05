Москва, , 12:55 — REGNUM В идеале российская армия должна состоять по большей части из контрактников, считает большинство жителей России (29%), приводит данные Фонд «Общественное мнение».

Уверены, что в армии должны служить поровну и срочников, и контрактников 28% опрошенных. 18% высказалась только за контрактную армию в России.

Думают, что Вооружённые силы РФ должны быть сформированы по больше части из военнослужащих срочной службы 9%, только из них — 7% респондентов.

Опрошены 12−14 февраля 2021 года 1000 граждан старше 18 лет в 53 субъектах РФ. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (67%) уверены, что срочная служба в армии — школа жизни.

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