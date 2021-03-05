Ташкент, , 12:53 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Ташкента задержали двух человек во время сделки купли-продажи биткоинов, сообщили 5 марта в телеграм-канале департамента по борьбе с экономическими преступлениями при генеральной прокуратуре Узбекистана.

По данным ведомства, гражданин республики пытался продать 0,45 биткоина с наценкой 5% за $23,4 тыс. и 800 тыс. сумов ($76,3). Таким образом, биткоин был оценен по курсу $49 670. Оба участника сделки задержаны с поличным.

В отношении продавца и покупателя возбудили уголовное дело по ст. 177 УК Узбекистана («Незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей») и ст. 190 («Занятие деятельности без лицензии»).

Отметим, деятельность по обороту криптовалюты в Узбекистане подлежит лицензированию. В начале 2020 года в республике открылась крипто-биржа, где разрешено продавать добытые криптоактивы иностранным гражданам.