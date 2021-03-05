Буэнос-Айрес, , 12:51 — REGNUM Лица с антителами к коронавирусу вырабатывают быстрый иммунный ответ после прививки одной дозой вакцины «Спутник V» по сравнению с неинфицированными людьми, получившими две дозы вакцины. Об этом заявила руководитель лаборатории молекулярной вирусологии фонда Instituto Leloir, старший научный сотрудник CONICET Андреа Гамарник.

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«Результаты исследования показывают, что люди, ранее подверженные вирусу, у которых были выявлены антитела до начала вакцинации, вырабатывают быстрый гуморальный иммунный ответ при получении одной дозы вакцины «Спутник V» с аналогичными и даже более высокими уровнями антител, чем те, которые были произведены неинфицированными людьми, получившими две дозы вакцины», — заявила Гамарник.

Как заявил старший научный сотрудник CONICET и член команды, проводившей исследование, Хорхе Хеффнер, эти результаты доказывают, что предыдущая инфекция вырабатывает память иммунитета, «что доказывает первая доза «Спутник V», вызывающая повышенные уровни антител по сравнению с ранее не инфицированными людьми».