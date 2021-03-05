Самара, , 12:56 — REGNUM Уголовные дела возбуждены в отношении бывшего учителя начальных классов в Тольятти. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба прокуратуры по Самарской области.

По версии следствия, в 2019 году учитель начальных классов при устройстве на работу в школу предоставил подложную справку об отсутствии судимости. При этом ранее он подвергался уголовному преследованию за совершение преступления против детства и семьи.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Учитель был уволен из школы.

Следователи также установили, что во время работы в школе обвиняемый не раз был привлечен к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей. Ранее в отношении него было возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления, связанного с жестоким обращением с детьми.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию детей, сопряженное с жестоким обращением с ними.

Расследование дела продолжается.

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