Пекин, , 12:49 — REGNUM Заключения экспертов Всемирной организации здравоохранения, которые проводили исследование по вопросам происхождения коронавируса в китайском городе Ухань, являются объективными и авторитетными, а заявления об их несостоятельности вызывают недоумение. Об этом 5 марта на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя утверждения о том, что научные выводы, указанные в докладе миссии ВОЗ о поездке в Китай, нельзя считать достаточными. Такие заявления содержатся в открытом письме экспертов, которое опубликовала газета The Wall Street Journal.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

Дипломат подчеркнул, что исследование проводилось специалистами ВОЗ совместно с ведущими китайскими экспертами, а также зарубежными специалистами более чем из десяти стран и регионов мира.

«Стороны провели глубокую дискуссию, отражающую совместный консенсус, заключение является объективным, научным и авторитетным», — подчеркнул Вэньбинь.

По его словам, некоторые лица «пренебрегают научными фактами, политизируют происхождение вируса с целью проведения своего собственного расследования», что негативно сказывается на международном сотрудничестве.

Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Китай продолжит «открыто и прозрачно» сотрудничать с ВОЗ и международным сообществом в вопросах изучения происхождения коронавируса и борьбы с пандемией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета The Wall Street Journal опубликовала отрытое письмо экспертов, в котором группа из двух десятков учёных призвала к проведению нового международного расследования причин возникновения коронавируса. Они утверждают, что команда ВОЗ, которая в феврале завершила миссию в Ухане, не имела достаточного доступа для адекватного изучения возможных источников нового коронавируса, в том числе того, версии о его утечки из лаборатории.