Любляна, , 12:48 — REGNUM Из-за опасности занесения в страну новых штаммов коронавируса Словения с 8 марта ужесточает условия въезда в страну на границе.

Граница Словении (сс) SIG SG 510

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Ограничения будут применяться к въезду в Словению из Италии, Австрии и Венгрии.

Кроме того, с 15 марта, все те, кто въезжает в Словению в качестве ежедневных или еженедельных трудовых мигрантов, должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус, не старше семи дней, передает агентство Hina.