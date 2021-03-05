Москва, , 12:47 — REGNUM Президент России Владимир Путин назвал «блестящей инициативой» проект Народного фронта «Улица Героя». Глава государства предложил муниципалитетам разобраться со сроками, которые должны пройти с момента смерти ветерана Великой Отечественной войны, чтобы его имя было присвоено общественной локации в городе, откуда герой родом или жил и трудился.

С такой просьбой на встрече по поводу годовщины всероссийской акции взаимопомощи «МыВместе» к Президенту обратился сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Северная Осетия — Алания, руководитель общественной организации слабослышащих «Мир звуков», волонтер МыВместе Роман Кудренко.

«Мы в ОНФ провели массу мероприятий, чтобы в год празднования 75-летия Победы, ветераны знали, что мы рядом, — рассказал общественник, — В проекте «Мечты победителей» волонтеры помогали ветеранам исполнить их мечту, ездили к ним с продуктовыми наборами, и по другим поводам. Мы обратили внимание, что у нас улицы имеют названия — 5-я линия, 7-я линия. У нас столько героев, а улицы безымянные! Мы предложили возобновить такое значимое явление, как присвоение общественным пространствам имен ветеранов Великой Отечественной войны».

К настоящему моменту усилиями активистов Народного фронта при взаимодействии с муниципальными властями в регионах уже более 150 городских пространств названы именами героев. Однако согласно правовым нормам некоторых муниципалитетов, с момента смерти человека до того, как его именем можно называть локацию в городе, должен пройти определенный срок. Это затрудняет осуществление инициативы, о которой зачастую ОНФ просят сами жители населенного пункта.

«Это блестящая инициатива со стороны ОНФ, — прокомментировал обращение Кудренко Владимир Путин, — Результатами этой Победы мы пользуемся: мы сохранились как этнос, как нация, сохранили свою государственность, имеем возможность жить и растить детей. Давайте разберемся с этими сроками, они должны приниматься на муниципальном уровне, но это формальные ограничения. Применительно к героям Второй мировой войны можно и нужно сделать исключение».

«У меня трое мальчиков, — сообщил Роман Кудренко, — Я не хочу, чтоб мои дети говорили «мы помним». Я хочу, чтоб они говорили «мы знаем свою историю, знаем своих героев. В лицо».

За последние два месяца в рамках проекта ОНФ «Улица Героя» сразу несколько географических локаций получили имена выдающихся соотечественников. В Курчатове Курской области появился микрорайон Победы и улица Героя Советского Союза Евгения Мишина. В Ленинске Волгоградской области новую улицу назвали именем полного кавалера ордена Славы Владимира Финогенова. В Сыктывкаре — столице Республики Коми — по инициативе активистов ОНФ появится улица Героя Советского Союза Макара Бабикова. В Белгородской области ОНФ выступил с инициативой присвоить улицам в селе Никольском имена Героев Советского Союза Дмитрия Москалева и Григория Левина. Власти поселения инициативу общественников поддержали.