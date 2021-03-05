Москва, 5 марта 2021, 12:47 — REGNUM Президент России Владимир Путин назвал «блестящей инициативой» проект Народного фронта «Улица Героя». Глава государства предложил муниципалитетам разобраться со сроками, которые должны пройти с момента смерти ветерана Великой Отечественной войны, чтобы его имя было присвоено общественной локации в городе, откуда герой родом или жил и трудился.
С такой просьбой на встрече по поводу годовщины всероссийской акции взаимопомощи «МыВместе» к Президенту обратился сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Северная Осетия — Алания, руководитель общественной организации слабослышащих «Мир звуков», волонтер МыВместе Роман Кудренко.
К настоящему моменту усилиями активистов Народного фронта при взаимодействии с муниципальными властями в регионах уже более 150 городских пространств названы именами героев. Однако согласно правовым нормам некоторых муниципалитетов, с момента смерти человека до того, как его именем можно называть локацию в городе, должен пройти определенный срок. Это затрудняет осуществление инициативы, о которой зачастую ОНФ просят сами жители населенного пункта.
За последние два месяца в рамках проекта ОНФ «Улица Героя» сразу несколько географических локаций получили имена выдающихся соотечественников. В Курчатове Курской области появился микрорайон Победы и улица Героя Советского Союза Евгения Мишина. В Ленинске Волгоградской области новую улицу назвали именем полного кавалера ордена Славы Владимира Финогенова. В Сыктывкаре — столице Республики Коми — по инициативе активистов ОНФ появится улица Героя Советского Союза Макара Бабикова. В Белгородской области ОНФ выступил с инициативой присвоить улицам в селе Никольском имена Героев Советского Союза Дмитрия Москалева и Григория Левина. Власти поселения инициативу общественников поддержали.