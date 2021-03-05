Берлин, 5 марта 2021, 12:50 — REGNUM В настоящее время 5% жителей Германии получили первую дозу вакцины от COVID-19. Об этом 5 марта сообщил на пресс-конференции глава Института Роберта Коха, входящего в структуру немецкого минздрава, Лотар Вилер.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»
«Я очень рад, что между тем почти 5% людей в Германии получили первую прививку, почти 3% — две прививки», — сказал он.
Также Вилер уточнил, что в тех группах, в которых проводится прививочная кампания, число заразившихся явным образом уменьшается и «особенно в группе старше 80 лет».
При этом глава Института Роберта Коха отметил, что в настоящее время на территории Германии идет активное распространение новых разновидностей коронавируса и среди них преобладает «британский» штамм.
Отметим, на сегодняшний день в Германии за весь период пандемии выявлено свыше 2,484 млн носителей коронавирусной инфекции.