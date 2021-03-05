Куала-Лумпур, 5 марта 2021, 12:44 — REGNUM В Малайзии выявили два случая заражения новым штаммом коронавируса, известным как B1525, сообщает Detik.
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Генеральный директор министерства здравоохранения Малайзии Нур Хишам Абдулла заявил, что коронавирус B1525 был обнаружен у двух человек, прибывших из Дубая (ОАЭ).
Как и «британский» штамм коронавируса, эта мутация считается более заразной и может бороться с антителами в организме человека.
Штамм B1525 также был обнаружен в Великобритании, Нигерии, Дании и Канаде.
Власти Малайзии начали ослаблять коронавирусные ограничения в Куала-Лумпуре, а также в нескольких штатах, после запуска программы массовой вакцинации.
Напомним, в Малайзии выявили более 300 000 случаев заражения коронавирусом и 1153 случая смерти.
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