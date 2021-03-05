Варшава, , 12:43 — REGNUM Движение «Польша-2050» не планирует объединяться с иными оппозиционными силами перед выборами. Об этом заявил в интервью для Super Express Шимон Холовня, лидер популярного оппозиционного движения «Польша-2050», которое стремится стать партией.

«Пока все разговоры об объединении оппозиции, чтобы совместными усилиями отобрать власть у правой коалиции, остаются на уровне СМИ. Это информационный шум, никаких переговоров между политиками не ведется. А если бы нам предложили, то мы и так не готовы объединяться со всеми партиями», — заявил Холовня.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля политик и экс-премьер-министр Польши Лешек Миллер призвал все оппозиционные силы республики объединиться, назвав это «единственным шансом вырвать власть из рук правых».

4 марта об отказе от участия в объединенной оппозиционной коалиции высказался и заместитель председателя Польской народной партии Дариуш Климчак.