Малоярославец, Калужская область, , 12:49 — REGNUM К девяти годам лишения свободы в колонии приговорен 23-летний житель Малоярославца Калужской области, по вине которого в дорожно-транспортном происшествии погибли три человека. Об этом 5 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Установлено, что в июне 2020 года осужденный управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения с превышением допустимой скорости. Мужчина не справился с управлением машины, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с другим автомобилем. В результате ДТП пассажир встречного автомобиля и два пассажира автомобиля подсудимого скончались, еще одному пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью.

Кроме реального наказания в колонии общего режима осужденный лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на три года.

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